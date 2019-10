Cordata di imprenditori si aggiudica l'asta per gli ex Rivetti per 500 mila euro

Asta aggiudicata per 500 mila euro da parte di una cordata di imprenditori. Stiamo parlando del complesso degli ex lanifici Rivetti, in via Carso a Biella, da anni ormai in balia del degrado. L'acquisto prevede anche lo stabile e il parcheggio lungo via Carso e via Cernaia oltre ad altri terreni lungo il torrente Cervo. La somma versata di 500 mila euro andrà a saldare il debito dell'Imu a favore del comune di Biella.

Difficile stabilire a priori come si trasformerà l'area, è ipotizzabile però una destinazione d'uso terziaria. E' quindi ipotizzabile anche nuove possibilità di lavoro. Chi invece è rimasto piacevolmente soddisfatto è il sindaco della città, Claudio Corradino, "ignaro" dell'operazione fino a ieri. "Accolgo con piacere l'iniziativa -commenta il primo cittadino-. Ora attendiamo qualche dettaglio per capire come si evolva l'area degli ex Rivetti".