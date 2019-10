Brusnengo: Disoccupati al lavoro nei cantieri della Regione

La Regione Piemonte ha previsto una misura di politica attiva che comporta l’inserimento di disoccupati in cantieri di lavoro temporanei e straordinari. Il progetto è rivolto agli over 58 che non hanno maturato i requisiti pensionistici, sono residenti in Piemonte e disoccupati secondo legge, non percepiscono ammortizzatori sociali né sono inseriti in altre misure di politica attiva.

I cantieri di lavoro regionali riguardano attività in materia di beni culturali e artistici, turismo, servizi sociali, ambiente. Di quest'ultimo settore si stanno occupando i cantieri di lavoro in corso a Brusnengo, dove, nell'ambito del progetto "Manteniamo pulito ciò che amiamo", gli over 58 stanno svolgendo attività forestali e vivaistiche, sistemazione del suolo, e manutenzione del patrimonio urbano.

"Due cantieri si concluderanno a novembre. - dichiara il sindaco Fabrizio Bertolino . - Altri due, con altrettanti posti di lavoro, stanno per partire e prevedono 260 giornate di lavoro per 20 ore settimanali, e sono finanziati quasi integralmente dalla Regione: al nostro Comune spettano soltanto le spese di formazione ed assicurazione".