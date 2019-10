Avviso: nomina amministratore ente di gestione Sacri Monti

Il Comune di Biella deve provvedere alla nomina di un componente del Consiglio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti per il quinquennio di consigliatura regionale in corso. Requisiti per la nomina:inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235; (cfr. allegato 2)La carica è gratuita.

Eventuali candidature, corredate da:- curriculum vitae;- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra;- fotocopia di un documento d’identità;devono pervenire entro il giorno 12 novembre 2019 ai seguenti recapiti:Comune di Biella, Ufficio Affari Generali, via Battistero 4, 13900 Biella;Fax: 015/3507505;e-mail: affarigenerali@comune.biella.itIl presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Biella.