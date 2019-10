Valeria Roffino e Michele Fontana vincono la 10 di Bardolino

Ottime notizie arrivano dal Veneto dove Valeria Roffino e Michele Fontana si sono aggiudicati la 10 di Bardolino, comune su lago di Garda. Michele Fontana (Aeronautica) ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 31'38'' davanti a Giovanni Gualdi (Cus Bergamo) 33'03'' e Diego Gaspari (Gabbi Bologna) che ha chiuso in 33'43''. La futura moglie, la coppia biellese si sposa ad aprile 2020, Valeria Roffino ha chiuso in 34'51'' 10^ assoluta e prima donna, precedendo di 22'' Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) e di 1' Isabel Mattuzzi (Quercia Trentingrana).