Kick-boxing: Giornata di sport al Palabonprix con oltre 100 atleti in pedana

Appuntamento con la kick-boxing. Centinaia di atleti daranno vita ad una giornata di sport, domenica 27 ottobre, al Palabonprix di via Pajetta. Ad organizzare l’evento, la Kick-boxing Biella del Maestro Daniele Fenaroli. Proprio lui spiega l’evento cui parteciperanno tanti suoi ragazzi: “Per il secondo anno siamo tappa del campionato italiano della nostra federazione, la Wfc. In pratica il punteggio che i vari atleti conseguiranno alla fine dei match, saranno utili per le finali tricoloriche si svolgeranno nel prossimo mese di aprile, nel Milanese. Tra l’altro, siamo l’unica tappa piemontese”. E ancora: “La nostra federazione crede molto nei giovani, ecco perché spinge per dare spazio ad esibizioni ludiche per i nostri piccoli atleti. Esibizioni che allestiamo più che volentieri”.

Tra gli atleti di maggior spicco della squadra di Fenaroli, da tenere sott’occhio, Lemuel Chiarini (già campione italiano di “contatto leggero”). Inoltre, le atlete Francesca Coppola e Nicol Costa.“Manderemo sul tatami e sui ring anche tanti giovanissimi - aggiunge Fenaroli -. Si tratta della nostra undicesima edizione, in città. Difatto è ormai una tradizione. Non ci saranno match di “contatto pieno”,perché l’evento è a ridosso di una manifestazione mondiale.

Ma lo spettacolo non mancherà. In questo senso faccio un appello a tutti gli appassionati ed i curiosi di sport da combattimento: venite a vedere i nostri atleti ed i loro combattimenti. Scoprirete una disciplina importante per adulti e ragazzi, capace di dare forma fisica e sicurezza psicologica a tutte le età. Il tutto viene fatto in sicurezza, tra protezioni e allenatori qualificati”.

I match inizieranno alle 13, per concludersi intorno alle 18. Organizza tutta la manifestazione la palestra Fitness-club Ponderano di Mauro Garolla. Hanno assicurato la loro presenza all’evento, i ragazzi e ragazze della “Un Fan Jeet KuneDo” di Biella di Andrea Torres.