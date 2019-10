A Gaglianico si inaugura Arredamenti David: promozioni e dimostrazioni al pubblico

Da venerdì inizierà una nuova vita per David Dabbicco, il giovanissimo responsabile di Arredamenti David, che inaugurerà questo fine settimana il suo nuovo negozio. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, David accoglierà i nuovi clienti con entusiasmo e passione.Opportunità da non perdere nel corso dell’inaugurazione: a tutti coloro che vorranno acquistare una cucina, una camera o altri prodotti esposti durante l’evento, beneficeranno di prezzi agevolati. Infine, si potrà assistere ad alcune dimostrazioni sul funzionamento delle innovazioni tecnologiche delle cucine presenti.

“Mio papà fondò l’azienda, chiamata inizialmente Casasalute, negli anni ’90. – racconta David Dabbicco – Partì da un porta-a-porta, riuscendo poi ad acquistare prima un magazzino tutto suo, poi un vero e proprio negozio a Candelo. Nel 2011 si trasferì per una maggiore visibilità a Gaglianico in via Cavour 88, in cui siamo ancora oggi, sotto il nome di Discount Arredamenti. Dopo l’esperienza nel negozio del padre, David ha il desiderio di aprire un negozio tutto suo aprendo un centro dal design elegante ed innovativo, che prenderà il suo nome.

“Arredamenti David andrà a completare le attività presenti in negozio – conclude David – Io mi occuperò della parte più “moderna” della casa, Discount Arredamenti della parte legata alla qualità in promozione, Casasalute che si occupa invece di articoli sanitari, reti ortopediche, materassi e molto altro. Sono felice di aver intrapreso questo nuovo percorso, che sicuramente mi permetterà di conoscere al meglio la vendita e il mercato dell’arredo, facendo acquisire all’azienda famigliare maggior valore”.

Per info: www.arredamentidavid.it

015 3700966 – 335 6802818

Gaglianico, via Cavour 88