Generi alimentari quali pasta corta, olio, scatolame, formaggio grana, sale, ma anche detersivi, tovaglioli, posate di plastica, guanti in lattice, sono i beni per cui l'associazione La Rete della Caritas Diocesana di Biella chiede un contributo durante la tre giorni di porte aperte della mensa di Via Novara 4 “Dona a chi dona”.

Nelle giornate del 24-25-26 ottobre, la raccolta si svolgerà dalle 10 alle 18, con possibilità di visita ai locali della mensa.