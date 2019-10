Maura Bertone, Inps Biella: "Cassa integrazione bloccate? Smaltiremo le pratiche in un mesetto"

20 mila lavoratori piemontesi sono coinvolti nell'attesa della cassa integrazione, solo nel Biellese si parla di un centinaio di aziende. Non certo un momento facile per le imprese biellesi con un elevato numero di domande inevase di Cigs. Un blocco generale che manda in crisi il sistema, i lavoratori, le famiglie. Ne abbiamo parlato con la nuova direttrice di Inps Biella, Maura Bertone a margine di "Mip (Mettersi in Proprio) Voglia d'Impresa" alla quale ha partecipato, lunedì 21 ottobre, al Museo del Territorio di Biella.

Ammortizzatori sociali. La situazione nel Biellese è bloccata per moltissime aziende, di conseguenza è sofferenza totale. "C'è stata una situazione di criticità dovuta ai pensionamenti di persone estremamente professionalizzate non sostituite adeguatamente. Le nuove risorse arrivate non sono state in numero pari alle perdite e soprattutto alla stessa altezza professionale. Le stiamo preparando e a riguardo ho in mente corsi di formazione che organizzerò utilizzando gli esperti di Torino, sede dalla quale io arrivo e dove sono ancora, ad interim, responsabile Customer Care (. Conto di ristrutturare a breve".

Lo sblocco della situazione di stallo delle aziende biellesi è una priorità quindi?

"Assolutamente sì, è la principale; oggi e domani andrò a parlare a Torino con i miei esperti che mi aiuteranno a risolvere la situazione. Ho anche bisogno che si faccia il punto della situazione sulla procedura corretta per l'istruttoria delle domande. Non vorrei, su questo punto, ci sia confusione o fraintendimenti. Le circolari dicono espressamente cosa devono fornirci le aziende, quali sono i passi che dobbiamo fare noi visto che l'autorizzazione è sotto la mia responsabilità. Credo che nell'ufficio di Biella vada fatta chiarezza. In parallelo verrà smaltito tutto l'arretrato".

Arretrato. Un'ipotesi di tempo necessario per lo smaltimento?

"Non so dire esattamente una data precisa ma conto che nell'arco di un mesetto al massimo le pratiche vengano smaltite. Cercherò, come detto, di avvalermi di professionisti esterni alla sede di Biella, altrimenti con le sole nostre forze non riusciremmo a farcela. Ricorrerò quindi alla collaborazione degli Istituti che prevedono la collaborazione tra sedi, in questo caso Torino. Cercheremo di lavorare contemporaneamente all'arretrato e al presente".

E il Reddito di cittadinanza?

"Sono arrivata a Biella martedì 15 ottobre ma da quel poco che ho potuto constatare guardando la situazione degli sportelli c'è stato un leggero afflusso visti i messaggi spediti ai titolari di questa prestazione per poter effettuare aggiornamenti online. La gente è confusa e chiedono quindi agli sportelli ma non mi risulta un eccessivo arretrato. Oserei dire una situazione abbastanza sotto controllo ed è aperto uno sportello apposito proprio per far fronte alle emergenze di questa fascia della popolazione più debole, meno informata e in difficoltà nella gestione dei propri diritti".

Il commento dell'assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino.

"La neo direttrice Maura Bertone conosce le difficoltà di Inps Biella. Ritengo che tutti insieme con la collaborazione di Inps, dell'assessorato al lavoro della Regione Piemonte, dei sindacati e dell'unione industriale biellese, si possa fare un bel lavoro di squadra e risolvere tante situazioni. La situazione delle aziende biellese risponde a quella regionale, ovviamente su Biella e tutto il comparto manufatturiero ha un impatto molto profondo. La regione è intervenuta da subito con il protocollo firmato con Intesa San Paolo e ora anche con Banca Sella per l'anticipo della cassa. Ci sono difficoltà burocratiche da parte di Inps: dal momento in cui viene effettivamente svincolata la cassa fino all'erogazione sul conto corrente dei lavoratori possono trascorrere fino a 6/7 mesi. E' un qualcosa di inaccettabile e insostenibile perchè stiamo parlando di famiglie che tendenzialmente sono monoreddito. Con questo protocollo attivato a costo zero dalla Regione Piemonte nel momento in cui viene autorizzata la cassa l'erogazione sul conto del lavoratore avviene immediatamente".