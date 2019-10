ioleggoperchè, alunni di Bioglio in scena con Inclusion World

Inclusion World è il titolo della performance espressivo- teatrale degli alunni della scuola di Bioglio che si esibiranno con l’artista Gigi Piana il prossimo 25 ottobre, alle 18, in piazza Duomo a Biella. L’iniziativa è stata inserita nel progetto nazionale #ioleggoperchè in collaborazione con la libreria Robin di via Seminari, 8/A. Quest’anno le classi della primaria di Bioglio partecipano alla promozione del libro a cui aderiscono anche diverse scuole del Biellese. Le librerie del territorio come quella di Robin a Biella danno la possibilità a chi vuole di ordinare e acquistare i libri, per poi essere destinati alle biblioteche delle scuole.

L’iniziativa, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre da la possibilità di partecipare a diverse attività promosse dagli alunni. A partecipare anche alcuni ex alunni di quinta di Bioglio dello scorso anno. Con il progetto #ioleggoperchè si può donare un libro, acquistato presso la libreria Robin, e che quindi sarà destinato ad arricchire, come lo scorso anno, la biblioteca della scuola. Appuntamento quindi in piazza Duomo a Biella, venerdì 25 ottobre dove gli alunni della scuola di Bioglio, con l’esibizione degli alunni di Bioglio e grazie alla laboriosità delle insegnanti Sara Govi e Sara Vaccari.

Gli alunni presenteranno una replica della performance Inclusion World. La manifestazione culturale, dopo le relative autorizzazioni concesse da parte della Diocesi e del comune di Biella, si avvale della disponibilità dell’artista visivo biellese Gigi Piana, esperto in installazioni e in performance e video.