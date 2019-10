Biella: Dopo Sia Luce, visita guidata al Battistero e alla Cripta

Dopo l'apertura di Sia Luce di giovedì 17 ottobre presso il Duomo di Biella che ha visto un'ampia partecipazione, prosegue il progetto voluto dalla Parrocchia di Santo Stefano in collaborazione con l'associazione BI-BOx e la curatela della storica dell'arte Irene Finiguerra.

Con l'obiettivo di far conoscere e valorizzare il patrimonio storico artistico del complesso del Duomo, sabato 26 ottobre alle 16.30 è stata organizzata una visita al Battistero e alla Cripta e, a seguire, alle opere di Marco La Rosa collocate in due cappelle entro la chiesa. Sarà l'occasione per mettere a confronto un luogo tra i più significativi della storia della cristianità biellese con le scelte artistiche contemporanee che hanno indagato il tema della spiritualità.

La visita è gratuita ed è gradita la prenotazione: 3925166749.