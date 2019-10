Massi sulla Biella Piedicavallo e il Cervo ingrossato preoccupano i residenti VIDEO

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, a causa delle incessanti piogge, diversi massi di grosse dimensioni sono caduti sulla carreggiata della strada provinciale sp 100, all'altezza del km14. Un auto in transito, con a bordo due giovani di Biella, non ha fatto in tempo a frenare andando a sbattere contro una di queste pietre. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma solo danni alla vettura. Sono intervenuti i Carabinieri e il personale della Provincia che ha provveduto allo sgombero della sede stradale, ripristinando la normale circolazione che comunque non è stata mai interrotta.

Preoccupazione anche per il torrente Cervo aumentato visibilmente in questi giorni di pioggia, per i residenti nei comuni della Valle Cervo. Il meteo non ha creato troppe problematiche ma sicuramente ha portato ansia ai cittadini memori dell'alluvione registrata nel 2002.