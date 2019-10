Maltempo, treni nel caos, ritardi anche nella tratta per Biella

"Momentaneamente la tratta ferroviaria che collega Torino Vercelli e il Biellese è momentaneamente interrotta". A segnalarlo è un nostro lettore che alle 18,50 si trova fermo alla stazione di Santhià perchè il suo treno da Novara era in ritardo.

"Sono passato sul Sesia ma non è esageratamente grosso -commenta- direi una piena classica per questa stagione. Il problema però è che la tratta da Novara in collegamento con Torino Vercelli Biella è interrotta causa lo straripamento dello stesso Sesia nei tratti di Carpignano e altri comuni limitrofi".

Di conseguenza tutte le altre tratte ne risentono con ritardi elevati. "Sono bloccato a Santhià da un'ora -conclude il pendolare-. Immancabilmente attendere il Milano Torino è troppa fatica. Così chi scende magari alle fermate di Cossato o similari non si trova più il bus che lo riporterebbe a casa".

Prego cmq il treno Novara Ivrea lì hanno direttamente soppressi tutti e cmq un botto di ritardi e ovviamente la tratta Santhià Biella immancabilmente aspettare il Milano torino troppa fatica ovviamente e di conseguenza 40min x aspettare quello delle 18,50