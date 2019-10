Maltempo: Piante a terra e piccoli incendi, interventi dei vigili del fuoco

Notte di interventi dei vigili del fuoco a causa delle avverse condizioni meteo. Una squadra è intervenuta sulla strada che, da Occhieppo Inferiore, conduce al paese di Muzzano per una caduta di piante sulla carreggiata. Successivamente ci si è spostati a Occhieppo Superiore per un piccolo incendio che ha colpito un quadro elettrico, sempre a causa della pioggia battente. Infine, qualche ora fa, i vigili del fuoco di Ponzone si sono diretti a Curino per delle fiamme scaturite da alcuni cavi elettrici danneggiati dal crollo di un albero.

La situazione è costantemente monitorata su tutto il territorio e, secondo il bollettino dell'Arpa Piemonte diffuso ieri sera, le precipitazioni proseguiranno fino alla mattinata odierna con valori anche forti su Verbano, Biellese, alto Novarese e Vercellese.