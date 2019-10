Biella: Perde l'equilibrio e fa un volo di un paio di metri da parapetto. Anziana in ospedale

Un'anziana è rimasta ferita cadendo a terra da un parapetto su cui era seduta. L'episodio è avvenuto poco fa, intorno alle 12.45 di oggi, davanti alla palazzina di via Volpi, a Biella, a due passi dalla centralissima via Italia. A dare l'allarme un passante che ha assistito in prima persona alla scena.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la donna di circa 80 anni abbia perso l'equilibrio finendo sopra un griglia di presa d'aria dei garage sottostanti, nello spazio ristretto che separa il parapetto e il muro di recinzione del condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118: quest'ultimi hanno prestato le prime cure del caso e trasportato la pensionata all'ospedale di Ponderano per accertamenti. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.