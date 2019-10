Biella: Incidente in viale Carducci tra due auto FOTO

Incidente questa mattina alle 9 in viale Carducci, al termine della salita dell’ex ospedale di Biella. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia locale. A urtarsi all’incrocio sono state due auto, un’Audi A4 con alla guida in uomo di oltre 50 anni e un a Opel Corsa con al volante una donna di circa 45 anni. Nessuno è rimasto ferito, solo danni lievi alla macchine. La via cittadina non è stata chiusa solo qualche rallentamento.