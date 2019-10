Asfalto viscido, ragazza si cappotta con l'auto

Incidente poco prima delle 7 nelle vicinanze dell'incrocio tra Salussola e Brianco quando un'auto si è ribaltata nel fosso. Ferita la conducente in maniera lieve. La giovane donna ha perso il controllo del proprio mezzo in curva, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia finendo nel fossato che costeggia la strada. L’auto si e quindi ribaltata. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Salussola che hanno prestato i primi soccorsi in attesa del 118 e dei vigili del fuoco. La donna presentava solo lievissime contusioni dovute all’impatto.