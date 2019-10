“L’Europa non può esistere senza cultura. Agiamo contro la decadenza”. Vittorio Grosso presenta il primo libro

Non può esistere l’Europa senza cultura europea. Questa la tesi di fondo del libro Il mito dell’Europa, edito da Prometheus Editrice, prima pubblicazione di Vittorio Grosso, 33enne avvocato biellese di Candelo, fiero “d’essere europeo, italico, celtico e orgogliosamente provinciale”.

Frutto di un lavoro di sette anni, Il mito dell’Europa è un saggio che abbraccia sia temi storici che di stretta attualità, sollevando riflessioni di non facile risposta: la nostra storia viaggia inesorabilmente verso un binario senza destinazione? Progresso e decadenza sono verità o narrazioni mitiche? La cultura è arrivata al capolinea o si prospetta una nuova rinascita? Qual è il rapporto fra Europa e tecnica? “A tutto questo – spiega Grosso – cerco di dare una risposta dando luogo ad una discussione oggettiva. Il mito dell’Europa è un percorso di ampio respiro che mi ha portato a riflettere su alcune forze storiche che influenzano le nostre vite, così come il passato da cui procediamo e il futuro avanti a noi. Queste forze sono la tecno-scienza, la complessità, la stabilità e sicuramente anche l’Europa, intesa come unica patria culturale e spirituale, pur nelle sue singole differenze. Il momento storico attuale ci suggerisce di fare una sintesi su quello che l azione dell’Europa nella storia ha significato e significa tuttora, cercando di immaginare se, nel prossimo futuro, di fronte ad un mondo diventeremo solo una semplice una piccola propaggine del continente asiatico”.

Ma perché parlare di “mito dell’Europa”? Per Grosso la risposta è semplice: “Noi siamo parte di un grande spirito che è l’Europa: il suo enorme ruolo storico da una parte come l’attuale sbiadimento del suo genio dall’altra mi portano con malinconia a parlare del suo mito ma altresì della sua realtà. L’Europa deve tornare ad essere una forza storica vitale e non essere ossificata in mero museo pieno di ragnatele e antichi cimeli”.

Secondo il legale biellese "i vari discorsi che sentiamo in televisione o leggiamo sui giornali sul destino dell’Unione Europea, sull’euro e l’unità fiscale riguardano poco l'Europa, anzi deviano l'attenzione da ciò che invece è ancor più importante. I popoli europei oggi, come mai prima, vivono le stesse difficoltà e devono affrontare le stesse sfide. In primis la decadenza, che si forma quando gli individui che compongono una società non hanno più uno scopo che li unisce; é come se l'unità di un libro si decomponesse per lasciare spazio all’indipendenza delle singole pagine, la pagina si sfaldasse per lasciare spazio all’indipendenza delle singole frasi, le frasi per far posto all’indipendenza delle singole parole e così via”.

Per questo, Il mito dell’Europa vuole essere insieme “consapevolezza della unicità dell'Europa nella storia, grido d’allarme e accorato appello di speranza militante: solo se saremo consapevoli di ciò che ci minaccia potremo agire di conseguenza. Certamente la crescente divisione e conflittualità sociale, insieme a quello che io definisco vandalismo culturale sono i più grandi nemici del nostro tempo ed entrambi agiscono dall'interno”. La presentazione del libro avrà luogo sabato 26 ottobre, alle 17, alla Libreria Vittorio Giovannacci di via Italia 36, a Biella. Insieme all’autore, sarà presente anche l’editore del libro.