La Madonna di Oropa in visita a Mongrando, sindaco Filoni: “Punto di riferimento per tutti”

Prosegue il pellegrinaggio della Madonna d'Oropa. Nei giorni scorsi, la sacra statua ha fatto visita alle parrocchie e al municipio di Mongrando. Una visita breve ma particolarmente intensa come conferma il primo cittadino Antonio Filoni: “È stato un momento di raccoglimento per tutti i fedeli. Come ha sottolineato il nostro parroco don Stefano, la Madonna di Oropa è un punto di riferimento per tutto il Biellese”.