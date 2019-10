Cerimonia di premiazione per 42 studenti al Lanificio F.lli Cerruti

Sono 42 gli studenti premiati in occasione della cerimonia annuale organizzata dalla Cassa aziendale del Lanificio F.lli Cerruti 1881 lo scorso venerdì 18 ottobre. Il Fondo, pariteticamente partecipato dai lavoratori e dall’Azienda, fin dagli anni Trenta promuove iniziative di Welfare rivolte ai dipendenti dello storico Lanificio, spesso anticipando le misure adottate dalla Contrattazione collettiva. Tra le azioni finanziate dalla Cassa aziendale, rientrano anche i premi destinati agli studenti, che sono sia figli dei dipendenti, sia studenti lavoratori, che si sono distinti per meriti nello studio con una promozione o il conseguimento di un diploma o della laurea.

“Si tratta di una tradizione della quale andare orgogliosi e alla quale siamo particolarmente affezionati” - ha dichiarato Paolo Torello Viera, Amministratore Delegato del Lanificio F.lli Cerruti 1881 - “intendiamo consolidarla e, se possibile, migliorarla in futuro, coerentemente con quanto già attuato in modo lungimirante dalla Famiglia Cerruti”. Anche Alberto Cerruti, in rappresentanza della Famiglia Cerruti ha voluto portare un caloroso saluto e i complimenti a tutti i ragazzi per i risultati ottenuti.

Di seguito la lista degli studenti premiati:

LAUREE MAGISTRALI

Clerico Sophie, Laurea in biologia; Steni Ettore, Laurea in Amministrazione e Controllo Aziendale.

LAUREE DI 1° LIVELLO-TRIENNALI

Carrirolo Matteo, Laurea in Fisica; Frignani Nicolò, Laurea in Economia Aziendale e Management; Lomuscio Vanessa, Laurea in Infermieristica.

DIPLOMI

Angeloro Eleonora, Diploma Liceo delle Scienze Umane; Cossutta Gabriele, Diploma ITIS Q. Sella, Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; Dama Mariaelena, Diploma Liceo Linguistico; Danelutti Nicole, Diploma Liceo Artistico; Massaro Alice, Diploma Liceo Linguistico; Pelle Federica, Diploma Liceo Artistico Curvatura Grafico-Pittorica; Platinetti Martina, Diploma Bona Indirizzo Turistico; Siragusa Federica, Diploma Bona Indirizzo Turistico; Smorgon Denis, Diploma Istituto Gae Aulenti “Manutenzione e Assistenza Tecnica”.

PROMOZIONI - ESAMI UNIVERSITÀ - DIPLOMI BREVI

Agnolin Mattia, promozione alla classe successiva; Balocco Francesco, promozione alla classe successiva; Blotto Matteo, promozione alla classe successiva; Bollo Riccardo, promozione alla classe successiva; Bollo Stefano, esami universitari; Bono Sofia, esami universitari; Bosio Giacomo, esami universitari; Cervi Matilde, promozione alla classe successiva; Chiaverina Gabriele, promozione alla classe successiva; Clerico Stefano, esami universitari; Conserva Alessandro, promozione alla classe successiva; Dama Simone, esami universitari; De Gaetano Matilde, promozione alla classe successiva; Fiorina Cristina, corso tecnico in settore tessile abbigliamento moda; Garella Giulia, promozione alla classe successiva; Germinario Simone, promozione alla classe successiva; Guelpa Carola, promozione alla classe successiva; Iobbi Letizia, promozione alla classe successiva; Malaponti Samuele, promozione alla classe successiva; Marchetti Davide, promozione alla classe successiva; Olmo Camilla, promozione alla classe successiva; Pellerei Daniel, promozione alla classe successiva; Pellerei Simone, esami universitari; Preveato Stella, promozione alla classe successiva; Semeraro Irene, promozione alla classe successiva; Trimcev Emy, promozione alla classe successiva; Tromboni Beatrice, promozione alla classe successiva; Zaia Alessandro, promozione alla classe successiva.