Castagnata a Vaglio Pettinengo, la pro loco: "Incredibile affluenza nonostante la pioggia" FOTOGALLERY

Nonostante la pioggia battente la pro loco di Vaglio Pettinengo non si è tirata indietro: la Sagra della Castagna è stata fatta. Anche con un discreto successo. "Alla cena di sabato tutto pieno - spiegano i volontari della pro loco -. Eravamo in circa 120".

Invece domenica, nonostante lo spostamento di Castagnata e stand al coperto causa pioggia, la gente è arrivata e la pista di Formula 1 per i più piccoli era sempre piena. "Certo abbiamo avuto un incasso pari quasi alla metà degli anni scorsi - spiegano dalla pro loco - ma è incredibile la gente che è comunque venuta a trovarci nonostante il tempo che, a dir pessimo è poco. Le prelibatezze a base di castagne sono quasi tutte terminale. Abbiamo fatto fuori 8 kg di gelato e 2 quintali abbondanti di caldarroste". Un successo per la pro loco di Vaglio Pettinengo. Pronta per il prossimo anno per la 47esima edizione.