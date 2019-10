Al via corsi di ginnastica dolce per anziani a Biella

Il Comune di Biella, in collaborazione dell’Associazione Sportiva “Sinsport 2000 A.s.d.”, affiliata CSEN, organizza i corsi di ginnastica dolce per il periodo novembre 2019 - maggio 2020.I corsi sono rivolti, principalmente, ai residenti del Comune di Biella di età superiore ai 60 anni e sono organizzati presso le sedi, nei giorni ed orari indicati nel prospetto allegato al presente avviso.

La quota di partecipazione per tutto il periodo del corso ammonta rispettivamente a:Per i residenti Euro 56,50 pro-capite, per la frequenza di una sola ora settimanale di attività;Euro 80,00 pro-capite, per la frequenza di due ore settimanali di attività. Per i non residenti, ovvero per gli anziani di età inferiore ai 60 anni ammessi ai corsi in caso di disponibilità di posti Euro 70,00 pro-capite, per la frequenza di una sola ora settimanale di attività.Euro 100,00 pro-capite, per la frequenza di due ore settimanali di attività.

I partecipanti ai corsi avranno l’obbligo dell’iscrizione all’Associazione Sportiva “Sinsport 2000”, che prevede la sottoscrizione di una tessera associativa a favore dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN. Il costo dell’iscrizione, pari ad € 20,00, dovrà essere versato direttamente all’Associazione Sportiva all’inizio dei corsi, ha validità per tutto il periodo del corso e copre sia i rischi di eventuali infortuni relativi all’attività svolta sia la responsabilità civile verso terzi.

I residenti del Comune di Biella di età superiore ai 60 anni che desiderano iscriversi potranno presentare domanda presso:  Il Settore Servizi Sociali, al piano terreno di Palazzo Pella, Via Tripoli 48:dal 23 ottobre al al 06 novembre 2019 dalle 9 alle 11.30 presso l’Ufficio Amministrativo – Via Tripoli 48 piano terra.