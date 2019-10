Appello urgente per Tippy

Tippy è un pincher di 5 anni, nato con una menomazione alla zampina ma autonomo su tutto. Sta cercando persone che abbiano voglia di seguirlo perché non ama stare troppo tempo da solo: è consigliata una casa con giardino per aiutarlo ad abituarsi a fare i bisogni fuori (sta già iniziando ad imparare dalla persona che lo sta tenendo in stallo) o se in appartamento con delle persone molto presenti durante la giornata che possano portarlo spesso in passeggiata. Va d'accordo con tutti, cani e gatti. È un cagnolino sano e con tanto tanto bisogno di amore e tranquillità. Si trova nel Biellese. Per info: 340.3770898 (Daniela).