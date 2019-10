Revocata la non potabilità dell'acqua erogata dall'acquedotto dell'ex municipalità di Trivero in gestione a Cordar Valsesia per il comune di Valdilana.

Dopo l'ordinanza del 18 ottobre, che invitava i cittadini all'utilizzo dell'acqua a scopo alimentare solo previa bollitura sono stati eseguiti i dovuti controlli che hanno riscontrato esito favorevole. L'Asl di Biella ha quindi revocato oggi, lunedì 21 ottobre, l'ordinanza di non potabilità.