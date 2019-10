La Madonna di Oropa Pellegrina arriva a Muzzano e Graglia

Nuova tappa per la Madonna di Oropa Pellegrina. Venerdì 25 ottobre arriverà all'asilo di Muzzano alle 10, per poi incontrare i gruppi di catechismo nella parrocchia di Graglia alle 16. Alle 20,30 sempre in parrocchia ci sarà il rosario. Sabato 26 ottobre alle 10 appuntamento con la messa alla casa di riposo di Graglia, mentre nel pomeriggio verrà recitato il rosario e celebrata la benedizione dei nuovi locali. Alle 18,30 messa nella parrocchia della frazione Vagliumina e alle 20,30 rosario nella parrocchia di Muzzano. Domenica 27 ottobre nuovo appuntamento con la messa alle 9,30 nella parrocchia di Muzzano. A seguire il Simulacro verrà portato in processione sino a Graglia. Alle 11 messa nella chiesa parrocchiale. Infine, mercoledì 30 ottobre alle 20,30 rosario al Santuario di Graglia. A chiudere il pellegrinaggio in Valle Elvo sarà il vescovo Roberto Farinella.