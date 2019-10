"Vivo con una persona affetta da demenza", terzo appuntamento con il corso per Caregiver

Martedì 22 ottobre dalle 17,30 alle 19,30 nella "Casa dei Popoli e delle Culture" in via Novara a Biella, Nadia Bonino, operatrice esperta di assistenza a persone con deficit cognitivo tratterà l'argomento "Vivo con una persona affetta da demenza", nell'ambito del Corso per Caregiver "Migliora la tua assistenza" organizzato da Fap Acli e Anzitutto in collaborazione con Istituto San Paolo, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese.

Si tratta del terzo incontro del corso indirizzato a persone, famigliari e non solo, che assistono anziani non autosufficienti. Nel primo si era parlato di quelli che sono i principali problemi legati all'invecchiamento fisico e cognitivo. Nel secondo si è trattato dei problemi alimentari dell'anziano, in entrambi i casi il relatore è stato il Geriatra Bernardino Debernardi.

In questo terzo incontro Nadia Bonino parlerà di quelli che sono i principali problemi che un famigliare deve affrontare quando l'anziano che assiste presenta deficit di memoria o demenza, suggerendo comportamenti e le strategie da affrontare per migliorare l'assistenza e la qualità di vita sia dell'assistito che del caregiver. A volte bastano pochi accorgimenti per risolvere situazioni che sembrano senza via d'uscita.

La partecipazione agli incontri è gratuita e non è necessario essere presenti a tutti gli incontri. Per ulteriori informazioni si può contattare la Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi tel.015 15153132 mail: formazione@3bi.info - ANZITUTTO tel. 346 1856912 mail: ass.anzitutto@gmail.com - FAP ACLI 015 20515 mail info.aclibiella@gmail.com.