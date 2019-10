Attività fisica: come farla e come misurarla, nuovo incontro del Caffè del Benessere

Alberto Coda e Tarcisio Fresia, due noti sportivi amatoriali, saranno presenti giovedì 24 ottobre alle 15 al Salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato, dove terranno un incontro sui benefici del movimento nelle persone, in particolare anziane, dal titolo "Attività fisica: come farla e come misurarla" nell'ambito del Caffè del Benessere organizzato da Anzitutto in collaborazione con le Parrocchie Valle Oropa, Bar Cossila San Grato, Associazione Soggiorno Anziani del Favaro, Auser Biella, Cooperativa del Favaro col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese .

“Fare attività fisica è uno dei cardini di un invecchiamento attivo, in salute o anche di successo e deve rientrare nelle nostre abitudini quotidiane – spiegano - A qualsiasi età dà benefici anche se si comincia tardi, magari da anziani. E' scientificamente dimostrato che un ottantenne che si mantiene attivo cammina, va in palestra, ecc. può avere prestazioni fisiche superiori rispetto ad un cinquantenne sedentario”.

Ma quanti passi fare ? Come farli e come misurarli ? L'attività fisica è consigliata per tutti ? A queste ed ad altre domande risponderanno i due relatori. L'incontro si concluderà col tradizionale Caffè offerto dagli organizzatori.