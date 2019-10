Tutto il calcio biellese, il maltempo ferma alcune partite. In prima volano Valdilana, Cerversama e Ponderano

Il maltempo ha condizionato anche alcune partite di calcio che avrebbero dovuto disputarsi nel weekend. Tra queste Valle Cervo Andorno-Chiavazzese (prima), Gaglianico - Aosta Calcio (seconda), La Cervo - Fc Biella (seconda) e Città di Sandigliano - Amatori Granozzese (terza). In Promozione, sotto una pioggia battente, i vercellesi del Valduggia hanno avuto la meglio sul Città di Cossato, che ha portato a casa un 2-0. Risultato a occhiale invece per il Vigliano: 0-0 contro Briga. In prima categoria sorridono Valdilana e Ceversama, entrambe 2-0 rispettivamente contro La Chivasso e Orizzonti United. 2-0 anche per il Ponderano, che ha battuto le Torri Biellesi. In seconda categoria il Lessona si impone sul Pollone portando a casa un 4-1 mentre il Mongrando sorride per il 2-1 contro la Valle Elvo Occhieppese.

Risultati 7° turno Promozione

Bianzé vs Vogogna 2-1

Briga vs Vigliano 0-0

Dormelletto vs Juventus Domo 1-3

Dufour Varallo vs Omegna rinviata

Sizzano vs Piedimulera 0-0

Sparta Novara vs Santhià 1-0

Valduggia vs Città Di Cossato 2-0

Bulè Bellinzago Vs Arona 2-2

Risultati 7° turno Prima categoria

Junior Pontestura vs Virtus Vercelli 4-0

La Chivasso vs Valdilana Biogliese 0-2

Orizzonti United vs Ceversama Biella 0-2

Ponderano vs Torri Biellesi 2-0

Pro Palazzolo vs Azeglio 2-3

Pro Roasio vs La Vischese 1-2

Strambinese vs Stay O' Party 2-2

Valle Cervo vs Chiavazzese rinviata

Risultati 7° turno Seconda categoria