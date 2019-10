Tutti i risultati nel weekend del Biella Rugby

SERIE C

Biella Rugby vs Moncalieri 27-11.

Mete di: Maccniz, Vecchiato, Chaabane. Trasformazioni e piazzati di Sciarretta.

Il commento di Michael Dwyer: “Condizioni meteo molto difficili, un ottimo inizio porta subito ad una meta, ma poi troppa sufficienza e scarsa disciplina, riportano Moncalieri in partita a fine primo tempo e inizio secondo tempo. Buona la difesa dalle maul. Un ottimo inizio della mischia che risulta dominante, ma molto lavoro rimane da fare sulla struttura difensiva in generale e sulle rimesse laterali. Ottimo uso del piede nell’ultimo quarto di partita che ha permesso di restare davanti nel punteggio. Buon gioco per essere la prima di campionato, peccato sia mancata la quarta meta e quindi il punto di bonus”.

UNDER 18

Collegno vs Biella Rugby 7-61.

Mete di: Caruso, Rodina (2), Calosso (2), Mafrouh, Mouchtaki, Zanotti, Cerchiaro (2) e Besso. Tre le trasformazioni di Caputo.

Il commento dell’assistant coach Giovanni Martinetto: “Sabato, anticipo della terza giornata, prima fase di campionato. A Collegno, la nostra U18 ha incontrato una squadra decisamente più debole riuscendo a mette il risultato al sicuro già nel primo tempo con le mete di Mafrou, Mouchtaki, Calosso, Caruso e Rodina per un parziale di 31-7, con tre trasformazioni di Caputo. Il secondo tempo, fotocopia del primo con due mete di Cerchiaro, una di Zanotti e una ancora di Rodina e Calosso per un finale di 61-7. Risultato a parte, ben poco da salvare. Squadra poco compatta, molto fallosa e disunita. Manca spirito lo di squadra, mancano leadership e spirito di sacrificio. Troppo individualismo. Per fortuna adesso ci aspettano due settimane di sosta. Superfluo ogni altro commento”.

UNDER 18 FEMMINILE

Raggruppamento di Monza.Vince contro SondaloPareggia contro Cogoleto. Perde contro Monza.

Fabio Pirola: “Performance tecnica straordinaria con una grande continuità di gioco e abilità inaspettata per un U18, nonostante la squadra, per poter scendere in campo, abbia dovuto unire le forze con Orio e Como, e non abbiano mai potuto allenarsi insieme”.

UNDER 12

Raggruppamento di Grugliasco (To). Brc Bianca vince tre partite, ne perde due e pareggia con Brc verde. Due vinte, tre perse e un pareggio per Brc Verde.

Brc Bianca: Bassan, Bocchino, Cerchiaro, Chiarletti, Chout, Grandieri, Marutti, Mastantuono, Parlamento, Parnenzini, Siletti, Tiozzo e Vatteroni V. Brc Verde: Borio, Bottigella, Coda Zabetta G., Curatolo, Dalla Dea, Deni, Ferro, Follador, Gorla, Grillenzoni Lacchia, Rossi, Protto, Salussolia, Vatteroni F., Vitta, Zavarise. Coach: Moro, Barbera, Rizzo e Zorzetto.

UNDER 10

Raggruppamento di Asti. Biella presente con tre squadre.

Annarita Pozzati: “Ottima uscita per gli orsetti, che si sono presentati con tre squadre divise per annate. Rispetto al raggruppamento della settimana scorsa, l'intensità e la voglia sono ulteriormente cresciute. I complimenti degli allenatori vanno soprattutto all'annata dei più piccoli, che hanno giocato alla pari anche con squadre più esperte. Buona anche la seconda!”.

Brc Bianca: Balducci, Boschetti, Cesale Ros, De Marchi, Glicino, Gobbi, Mantoan, Pesce, Siletti, Vatteroni M. Biella Gialla: Arigate, Canzian, Cominetto, Defilippi, Digirolamo, Lucia, Remondina, Zamperone, Zito. Biella Verde: Abaribi, Bertone, Grigore, La Bua, Magagna, Marutti, Molinatti, Ubertino Rosso. Coach: Mirko Mantovan, Fabiana Alaimo.

UNDER 8

Raggruppamento di Asti.

Il coach Elena Cantone: “Nonostante la levataccia e la giornata uggiosa, gli Orsetti hanno dimostrato grinta e determinazione nell’andare in meta accaparrandosi un ottimo risultato per entrambe le squadre presenti. Complimenti a tutti, soprattutto agli atleti che hanno incominciato da poco e che hanno saputo integrarsi nel gioco di squadra in così poco tempo”.

Brc Gialla: Zanotti, Bolzoni, Armenia, Franzoso, Bolognini, Ceria, Pozzati e Caneparo. Brc Verde: Agirate, Sirio, Leonzio, Bozzato, Ferro, Caimmi, Albanese, Poli. Coach: Panaro e Cantone.