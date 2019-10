Successo per l'under 16 Fanton Teens Cossato, espugnata Crescentino

Inizia con un largo successo la stagione dell'under 16 silver del Teens Cossato. Alla prima di campionato i ragazzi cresciuti nel vivaio di Pallacanestro Biella e allenati da coach Riccardo Banderè hanno espugnato 71-46 il parquet di Crescentino, dopo un pre campionato frizzante (tre vittorie contro avversari dello stesso girone).

Lo scontro inizia subito a ritmi elevati. Crescentino subito avanti sul 4-2, ma Cossato è determinato e mette subito la freccia per il 21-14 della prima sirena.

Il quintetto che ha chiuso il primo periodo rientra in campo nel secondo, contribuendo a incrementare il vantaggio, poi coach Banderè comincia a dare campo anche a chi non è ancora entrato. La musica non cambia, il Teens tiene le mani ben salde sul match e va al riposo lungo avanti 38-22. Nel terzo quarto Banderè schiera tutta la panchina, che tiene bene il campo e perde solo di misura il parziale (14-15). Le indicazioni del coach nella pausa tra terzo e quarto periodo producono la reazione che permette al Fanton Teens di chiudere la con un parziale di 19-9.

Buona prova difensiva per i ragazzi, mentre offensivamente va ancora ricercata una migliore qualità nella selezione dei tiri. Nota positiva sono gli 11 giocatori iscritti a referto, con una buona distribuzione dei punti.

Crescentino-Teens Cossato 46-71 (14-21; 22-38; 37-52)

Cossato. Borio 13, Varale Rolla 7, Spirito 3, Taverna 1, Imperadori 6, Villa 10, Pawang 5, Mostini 5, Cipri, Mitchell 13, Vidali 2, Galeotti 6. Allenatore: Riccardo Banderè.