Le corse podistiche dal 21 al 27 ottobre, su il sipario sul Trail del Monte Casto

Data: 25/10/2019

S. Messa del Podista

Ore: 20:00 (partenza)

Località: Sandigliano (BI) – Parrocchia



Data: 27/10/2019

14° Trail del Monte Casto

Percorso di 44 km / 20 km / 8 km

Ore: 7:00 (partenza 44 km)

9:00 (partenza 20 km)

Località: Andorno Micca (BI) – Via Levera 54

Tipologia: Trail

Iscrizioni: mauscilla.it/trail-monte-casto/regolamento-percorso/

Info: 339 8534127



Data: 27/10/2019

A.S.P.A…sso per gli animali

(Rimandata dal 19/10 per maltempo)

Percorso di circa 6 km

Ore: 9:15 (ritrovo) - 10:00 (partenza)

Località: Sandigliano (BI) – Parco giochi, via Roma

Tipologia: Camminata

Iscrizioni: € 6

Info: 339 3590747 – 338 3211892



Data: 27/10/2019

39° A pe’ par Ciavasa

(Rimandata dal 20/10 per maltempo)

Percorso di circa 5 km

Ore: 10:00 (iscrizioni) – 14:30 (partenza)

Località: Biella (BI) Chiavazza – Piazza XXV Aprile

Tipologia: Camminata a passo libero

Iscrizioni: € 6