Karate: Thomas Galeotti conquista l'oro in Sicilia

Dopo l'argento conquistato a Rijeka 15 giorni fa con la nazionale, Thomas Galeotti nel trascorso weekend ha conquistato l'oro al 13° International Open di Sicilia di karate, gara valida per il ranking italiano, disciplina kata.

L'atleta biellese, in quel di Catania, in rappresentanza della palestra di appartenenza, la Talarico Karate Team di Torino, nella categoria cadetti ha condotto una gara impeccabile vincendo tutti gli incontri a zero senza cedere un solo punto agli avversari tra cui il campione italiano in carica della Polizia di Stato.

E' stata una gara che ha confermato l'ottimo stato di forma del ragazzo che lo proietta con fiducia al rush finale dell'anno che lo vedrà impegnato all'Open di Ungheria, l'Open di Campania e la Youth League di Venezia.