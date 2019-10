Buone notizie per il golf biellese: nel 2020 a Cavaglià i Campionati nazionali Under 12 

Rinviate le gare in programma lo scorso weekend a causa delle avverse condizioni meteo ma una buona notizia giunge per tutti gli appassionati sportivi biellesi. Il prossimo anno il Golf Club Cavaglià ospiterà per la prima volta l'edizione 2020 dei campionati nazionali Under 12 maschili e femminili.

La conferma è arrivata dalla Federgolf in questi giorni e va a gratificare l'impegno di un club cresciuto negli anni non solo nel numero delle buche. La manifestazione è nata nel 2002 ed ha nel suo albo d'oro i nomi di Teodoro Soldati (vincitore nel 2010 e nel 2011) e Matteo Manassero (2004/2003) e nel femminile Alessia Nobilio. La gara si svolgerà il prossimo 24/25 giugno.

Da questa settimana si giocherà giovedì la Torino Golf Destination Pro-Am: sabato fa tappa il circuito Golfimpresa con una louisiana a coppie, mentre domenica c'è in programma la Biverbanca Cup (individuale, 18 buche stableford).