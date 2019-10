Basket femminile: Impresa Bonprix BFB, battuta la capolista Moncalieri

Moncalieri era ancora a punteggio pieno. Ci ha pensato la Bonprix BFB a stoppare a domicilio la corsa delle torinesi. In una partita non facile e, per tratti, nervosa, con punteggi bassi, Biella ha saputo giocare di squadra e superare la capolista.Coach Cardani per la prima volta poteva contare praticamente su tutto il roster, anche se i rientri di gandini e ramella erano condizionati dai pochi allenamenti nelle gambe.I primi tre quarti erano giocati in sostanziale parità. Moncalieri si presentava al via dell'ultimo periodo sul +3. Nell'ultima frazione però Biella prendeva il sopravvento e, dopo l'aggancio, dilatava il vantaggio. Con un parziale du 17 a 6 chiudeva la gara in scioltezza.

È soddisfatto coach Cardano: ''Abbiamo fatto una buonissima partita. Soprattutto nel secondo tempo è stata una grandissima prestazione come atteggiamento e attitudine al sacrificio. Ci siamo buttati su tutti i palloni. Magari non un bel gioco, ma sicuramente efficace. In attacco abbiamo giocato insieme, da squadra. Tutte le ragazze sono state importanti. Vorrei sottolineare l'importanza anche di chi non è entrato, Elisa Rosso e Irene Pavan, che hanno dato continuamente carica alle compagne. Ora non ci sediamo. La prossima settimana un'altra partita importante dopo due trasferte e vogliamo dare ancora una gioia ai nostri tifosi''.

Domenica prossima, ai Salesiani, la Bfb ospiterà Omegna, squadra ancora a zero punti, ma sicuramente da non sottovalutare.

MONCALIERI - BONPRIX BFB: 46 - 52.

Bfb: Tua 2, Pavan, Rosso, Ricino, Guzzon, Trucano 12, Tombolato 4, Ramella, Lambo 17, Gandini 6, Villa 6, Barbagallo 5' All. Cardano, ass.all. Toso