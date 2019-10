A Pralungo è conto alla rovescia per la castagnata di frazione Valle

Domenica 27 ottobre, avrà luogo nella piazzetta di frazione Valle la tradizionale castagnata autunnale organizzata dalla pro loco Amici della Valle con il patrocinio del comune di Pralungo. Dalle 14.30, verranno distribuite le squisite castagne sotto diverse forme: tradizionali caldarroste cotte al momento, indiavolate con grappa ardente con il cioccolato fuso e bollente per i più golosi.

“Per chi volesse fare due chiacchiere in compagnia – spiegano gli organizzatori - ci sarà la possibilità di bere un bicchiere "di quello buono" mangiando qualche "plina" al tavolo con vecchi e nuovi amici. Sperando che il brutto tempo non ci rovini la festa, vi aspettiamo come sempre numerosi per un sano pomeriggio in allegria".