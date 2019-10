Foratura di una gomma in autostrada o batteria scarica: ecco come fare

Nel caso lo sterzo dell’auto diventi all’improvviso duro da manovrare e l’auto tenda a sbandare facilmente, bisogna verificare immediatamente che uno o più pneumatici non siano forati o non siano alla giusta pressione. Specialmente in autostrada, dove le velocità raggiunte sono abbastanza alte, e dove l’impossibilità di fermarsi rende più difficile il controllo, bisogna prestare la massima attenzione.

Gomma bucata in autostrada, dove fermarsi?

Bisogna prima premettere che molte auto hanno gomme tubeless installate di serie: ciò significa che in caso di foratura dovuta a piccoli oggetti (chiodi, pietre ecc) è possibile continuare la marcia finchè non si raggiunge un’area sicura. L’assenza di camera d’aria evita uno scoppio improvviso e, di conseguenza, uno sbandamento immediato.

Per il controllo dello stato della gomma e per l’eventuale sostituzione in autostrada, l’ideale sarebbe fermarsi in piazzola di sosta, in area di servizio, o di uscire al primo casello (solo se raggiungibile in poche centinaia di metri). Fermarsi sulla corsia di emergenza o sulla banchina non è una soluzione consigliabile ed è da prediligere solo in caso sia impossibile raggiungere una piazzola di sosta. I decessi in corsia di emergenza sono molti più di quanto si possa immaginare, proprio per questo il Codice della Strada prescrive che:

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 1.

Come sostituire la gomma bucata

Una volta fermata l’auto in sicurezza si può procedere al cambio della gomma tramite il kit che dovrebbe essere presente in ogni veicolo. Questo comprende in genere la ruota di riserva (non sono più consentiti i “ruotini”), chiavini per svitare i bulloni (ed eventuale adattatore antifurto) e un piccolo martinetto per sollevare l’auto. Potrebbe però essere complicato procedere all’operazione in autonomia in quanto le ruote potrebbero essere pesanti e i bulloni difficili da svitare.

In tal caso potrebbe tornare utile un kit addizionale per lo smontaggio della gomma bucata, ma in caso di emergenza non resta che affidarsi ad un servizio di carro attrezzi che possa cambiare la gomma in tempo reale o – in circostanze più gravi – trasportare l’auto verso l’officina più vicina. Sono tante le società che offrono questo servizio, ma per non avere sorprese sul prezzo finale, l’ideale sarebbe affidarsi a carri attrezzi che forniscono prima dell’arrivo il prezzo dell’intervento. Una dei sercizi più affidabili in questo settore è ad esempio Charlie24: su quest’ultima è possibile inviare la propria posizione, segnalare il problema riscontrato ed aspettare l’intervento dei tecnici.

Batteria Scarica: Come Risolvere il problema

Nel caso si abbia la batteria dell’auto scarica, l’auto – se messa precedentemente in moto – continuerà a camminare senza problemi. Si potrebbero palesare intoppi qualora ci si fermi per una sosta in area di servizio o piazzola di sosta. In quel caso, in mancanza di kit appositi (e compatibili con il modello di auto) per il riavvio di emergenza della batteria, ed in mancanza di cavi da collegare ad un’altra auto, il modo migliore per riavviare la macchina è aspettare l’intervento di un tecnico.