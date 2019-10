Zampa fratturata, salvato un capriolo sul tetto di un magazzino

Ha una zampa fratturata il capriolo salvato intorno alle 11,30 sul tetto di un magazzino a fianco della roggia idroelettrica a Tollegno, in Valle Cervo. In soccorso dello sventurato animale sono arrivati i vigili del fuoco di Biella e l'operatore del comparto recupero animali selvatici del coordinamento provinciale di protezione civile. Una volta tratto in salvo il capriolo è stato portato ai veterinari dell'Asl Biella per le cure.