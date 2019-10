Senza patente non si ferma all'alt, arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Biella hanno arrestato un 26enne residente nel Biellese. Alla guida di un furgone, non si è fermato all'alt dei carabinieri, dandosi alla fuga e mettendo a rischio l'incolumità degli utenti della strada con manovre pericolose.

A questo punto, i militari dell'Arma l'hanno inseguito fino a quando il giovane non ha perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto (reso viscido dalle precipitazioni) uscendo di strada e impattando contro la vegetazione circostante sulla provinciale 200, dalle parti di Zumaglia. Giunti sul posto, i carabinieri l'hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale: si tratta di un agricoltore senza precedenti e, di fronte alle domande delle forze dell'ordine, si è giustificato di aver avuto paura perchè non aveva mai conseguito la patente di guida. Per fortuna nessuno della vicenda ha riportato lesioni.