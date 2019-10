Danni da maltempo sul Biellese, frana ad Ailoche. E a Cossato pianta danneggia auto

Dalle 22 di ieri sera, 20 ottobre, alle 6,30 di questa mattina i Vigili del fuoco hanno fatto i conti con i danni provocati dal maltempo sul territorio biellese. A partire da una pianta caduta nei pressa della Galleria della Volpe, che ha danneggiato un'auto. Nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Altre piante sono cadute sulle strade di Quaregna Cerreto e Cossato: dopo la rimozione, gli uomini del 115 del distaccamento volontario di Cossato hanno messo in sicurezza l'area.

Intorno alle 23 sono poi intervenuti in via Ogliaro per alcune pietre finite sulla sede stradale. Verso mezzanotte nuovo intervento in un'abitazione a Valdilana Trivero, per dell'intonaco risultato pericolante a causa di una perdita d'acqua. Alle 4,30 un altro albero è finito sulla SP 113 a Pray, in direzione di Coggiola.

Alle 6,30 infine sono intervenuti per una frana sulla strada che da Crevacuore porta ad Ailoche, la SP 121. Il tratto interessato è stato chiuso temporaneamente per permettere ai tecnici della provincia di rimuovere pietre e massi caduti sulla sede stradale. "La situazione è sotto controllo - spiega il sindaco Massimo Langhi - e gli operatori provinciali stanno provvedendo alla rimozione. La frana è comunque di minime dimensioni".