Aggiornamento Cossato: E' Mario Ruffino il cadavere ritrovato sul Sesia

Aggiornamento delle 13 di lunedì 21 ottobre - E' stato riconosciuto dai famigliari la salma di Mario Ruffino ritrovato nel vercellese sul Sesia nella giornata di ieri. Il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo che verrà effettuato nella giornata di domani.

Domenica 20 ottobre - È passato un altro giorno ma di Mario Ruffino, l'85enne scomparso dallo scorso giovedì, non c'è traccia. Il ritrovamento della sua auto e dei suoi pantaloni con all'interno il portafogli non ha portato ad ulteriori sviluppi ma, purtroppo, la speranza di trovarlo ancora in vita diminuisce giorno dopo giorno.

Oggi pomeriggio, 20 ottobre, la Polizia di Vercelli avrebbe rinvenuto il cadavere di un uomo nel fiume Sesia, territorio setacciato dai Vigili del fuoco di Vercelli, sulle tracce di Ruffino insieme ai colleghi di Biella. Al momento sono in corso le indagini per il riconoscimento della persona. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

