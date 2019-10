Un secolo di vita per Francesca Guzzon, festa con parenti e ospiti all'Oasi di Chiavazza FOTO

Giornata di festa all'Oasi di Chiavazza. Oggi pomeriggio, 21 ottobre, nei locali della casa di riposo, Francesca Bruna Guzzon ha compiuto il secolo di vita, in compagnia di parenti e ospiti della struttura. Nata nel 1919 a Cavarzere, in provincia di Venezia, Francesca Guzzon è arrivata nel Biellese nel lontano 1946, dopo gli anni della guerra iniziando a lavorare al Lanificio Rivetti come operaia. Da allora ha sempre vissuto in terra biellese. Dopo la santa messa celebrata da don Remo, si è tenuto l'immancabile taglio della torta assieme agli auguri della famiglia: presenti, infatti, i figli Adriano e Ermano e i nipoti Riccardo e Dario.