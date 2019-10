Studiare divertendosi con il doposcuola di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO

Il nuovo anno scolastico ha ormai preso il via regolarmente ma riuscire a conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari, andare a prendere i figli a scuola, assicurarsi che facciano i compiti e seguirli nello studio resta la sfida che ogni genitore deve affrontare ogni giorno.

Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO risponde proprio a questa esigenza, offrendo un ottimo servizio di doposcuola rivolto a tutti i bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni, dalla prima elementare alla terza media. Il servizio è attivo da ottobre a giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 18, presso la sede in Piazza Falcone 3 a Biella.

Il Doposcuola si pone come obiettivo principale quello di trasmettere a bimbi e ragazzi una corretta educazione al valore dello studio, garantendo lo svolgimento dei compiti attraverso l'acquisizione di un adeguato metodo di studio. DIVERTISTUDIO propone inoltre lezioni individuali di recupero in tutte le materie per i bimbi che ne hanno bisogno. Per una totale risposta alle esigenze delle famiglie, su richiesta, è possibile fruire del servizio di trasporto dalla scuola di appartenenza al Doposcuola, oltre che fruire della mensa con la possibilità di scegliere menù speciali per diete personalizzate.

Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO offre anche numerosi corsi integrativi per grandi e piccini. Quest'anno l'offerta si arricchisce con nuovi corsi inediti: sportivi, di chitarra individuale e di chitarra genitore e bambino, di inglese. DIVERTISTUDIO mette anche a disposizione i propri spazi per le feste di compleanno dei vostri bimbi con la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti di animazione.

Infine, durante i periodi di chiusura delle scuole per le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e ponti festivi, il Doposcuola sarà aperto tutto il giorno, dalle 8 alle 18. Le iscrizioni a Spazio Ragazzi sono ancora valide e aperte tutto l'anno.

DIVERTISTUDIO si trova in piazza Falcone 3 a Biella. Per info scrivere a divertistudio@gmail.com oppure contattare il numero 348 0188561.