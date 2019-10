Ailoche: i Pasticceri Pasticcioni di nuovo all'azione in pro loco

I Pasticceri Pasticcioni hanno sfornato più di 400 ciambelle per il laboratorio dedicato al Luna Park. Un pomeriggio decisamente intenso quello di Sabato 19 Ottobre con 24 bambini pronti a sfornare dolci e delizie tutte brandizzate “Pasticceri Pasticcioni”.

Il tutto è iniziato alle 10 al Carrefour di Borgosesia, con la lezione dedicata alla Colazione: il team del supermercato ha offerto ai piccoli partecipanti una sana e robusta colazione spiegandone l'importanza nel complesso dell'alimentazione giornaliera; questo progetto fa sempre parte della bellissima attività di ACT For Food KIDS promossa dallo stesso supermercato per fornire nozioni utili nel vasto percorso dell’alimentazione. "È bello vedere questi bimbi all’interno del nostro negozio e ancora più soddisfacente vedere quanta cura ed attenzione prestano alle lezioni del nostro corso improntato al benessere quotidiano” afferma Angela, manager dell’ipermercato.

Dopo questa breve parentesi il gruppo di ben 24 bambini (massima capienza per il laboratorio), si è trasferito tra le mura della pro loco di Ailoche, dove la pasticciona Laura, con la partecipazione dei genitori, ha tenuto la lezione sulle ciambelle da Luna Park. “Vedere i bimbi con le mani sporche di farina, zucchero, uova e quant’altro è una soddisfazione che riempie il cuore e soprattutto un pomeriggio passato in allegria e …. in perfetto stile pasticcere", spiega Laura.

La ricetta delle ciambelle, semplice ma non banale, soprattutto per i tempi di lievitazione, ha messo a dura prova i piccoli pasticceri che nonostante tutto la hanno saputa affrontare senza troppi indugi con l'aiutino dei genitori e il supporto morale dello staff. Durante i tempi di attesa sono state fornite alcune nozioni sulla storia dei parchi giochi e sulle nuove iniziative della pro loco, come quella denominata “Un libro per amico”.

Un libro per amico

“Questa nuova iniziativa è collegata alla voglia di trasformare storie, racconti e disegni in un libro dove i protagonisti sono proprio i bimbi: un team di professionisti seguirà passo a passo i piccoli editori partendo dalle illustrazioni fino ad arrivare alla composizione della storia"; spiega Filippo Morano.

Le 17,30 suonano sull’orologio centrale della pasticceria e tutte le ciambelle sono oramai cotte: i vassoietti escono uno ad uno dall’uscio del laboratorio, non senza prima essere passati dalla consegna del diploma di “Mastro pasticcere da Luna Park”, consegnato da Laura. La soddisfazione tramutata nei sorrisi dei bambini gratifica più di ogni altra cosa.

Un piccolo omaggio offerto dalla casa Interlinea di Novara è stato rilasciato alla truppa dei 24 principi del dolce.