Gaglianico insieme per la scuola, Maggia: "Servizi importanti per tutta la comunità"

Uno dei punti fermi del programma di tutti e tre i mandati dell’Amministrazione Maggia è sempre stata la Scuola che a Gaglianico – e non è cosa usuale nei Comuni di queste dimensioni - è presente in tutte le sue declinazioni: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria. Questa vicinanza si manifesta nel tempo sia in termini di iniziative e progetti, sia sotto forma di finanziamenti concreti, basti pensare che solo negli ultimi due anni le erogazioni a favore della scuola hanno superato il milione di euro.

La parte più cospicua ha riguardato interventi per la conservazione e il miglioramento delle strutture: riqualificazione energetica, analisi della vulnerabilità sismica, progetto colore per la Scuola dell’Infanzia; opere per la messa in sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche, impermeabilizzazione e sostituzione della copertura in amianto per la Scuola Primaria; miglioramento e ristrutturazione della palestra e della rete di riscaldamento interrata per la Scuola Secondaria.

Accanto a questi impegni “materiali” ricordiamo quelli ugualmente essenziali che riguardano i servizi. Primo su tutti il pre e post scuola sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Primaria, un appoggio ai genitori che per vari motivi (lavoro, famiglia o personali) hanno l’esigenza di anticipare o posticipare il normale orario scolastico. La Mensa Scolastica (per Infanzia e Primaria) che comprende preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti che è oggetto di rigorosi protocolli a garanzia degli alti standard qualitativi e nutrizionali con particolare attenzione ai menù stagionali e alle diete speciali (sia di tipo sanitario che quelle richieste per motivi etico/religiosi).

"Non dimentichiamo – ricorda il Sindaco Paolo Maggia - il “Bonus Scuola” che abbiamo deciso di rinnovare anche per quest’anno riservato alle famiglie dei minori iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado di Gaglianico. Si tratta di un intervento tangibile a testimonianza di quanto questa Amministrazione sia stata e continui ad essere consapevole dell’importanza che i servizi socioeducativi e scolastici rivestono per l’intera comunità".