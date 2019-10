Candelo: Camminata con Gli Alpini dedicata a Ti Aiuto io

Il gruppo alpini di Candelo, in collaborazione con “TAC-Candelo” e Associazione “Ti aiuto Io”, ha organizzato per domenica 27 ottobre un'importante iniziativa di solidarietà dal titolo “A spasso con gli Alpini”. Il ritrovo è fissato alle 9,30 in Piazza Castello, alle 10,30 ci si incamminerà insieme agli amici di “Ti Aiuto io” alla volta dell’aula verde in Baraggia, recentemente intitolata al Capitano Alpino G. Lacchia.

Qui , a metà percorso, sarà possibile gustare un buon aperitivo con la degustazione per poi tornare al Ricetto dove il Gruppo Alpini servirà ai presenti un “rancio alpino”. In totale si percorreranno 5 km circa, adatti a tutte le età. L’intero ricavato dell’iniziativa, quale reale e concreto a Cuore Alpino per Candelo, sarà devoluto a favore dell’Associazione “Ti Aiuto Io”, che da tanti anni si prodiga con competenza e serietà. Tutti sono invitati a partecipare (per il pranzo, per fini organizzativi siete pregati di contattare Alberto 328.4511641).