Salussola: Telecamere in funzione ad Arro

Da venerdì 18 ottobre è attivo in frazione Arro a Salussola un sistema di videosorveglianza che consente il controllo degli ingressi nel paese.

In particolare, le telecamere sono state installate in via Cimitero, per monitorare chi entra dal lato di Salussola e dalla via del cimitero; e dal lato di San Damiano, per controllare chi entra da quella direzione, e dalla strada di campagna, al centro della frazione ed in Via Madama. Il sistema prevede inoltre antenne trasmittenti in via Cimitero, via San Damiano e al centro di Arro, ed una ricevente presso il municipio di Salussola.

"Con questo sistema abbiamo il controllo dell’intera frazione. - afferma il sindaco Carlo Cabrio - Non abbiamo ricevuto richieste a causa di furti nelle case, cascine o aziende. Abbiamo installato queste telecamere di nostra iniziativa per una spesa di circa 30 mila euro".