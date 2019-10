Virtus Biella, esordio amaro per la squadra di Chiavazza

La Virtus Biella targata Prochimica Novarese ieri sera sul parquet di Costa Volpino non è riuscita nell'impresa di battere la avversarie tornando a casa con uno 0-3. Le ragazze di coach Maurizio Venco hanno faticato a contrastare le padrone di casa, squadra potenzialmente costruita per navigare nella parte alta del tabellone. Un primo set giocato alla pari fino al 20 poi tre errori hanno messo le ali alle bergamasche. Complice non positivo di questo esordio in trasferta, anche un pizzico di emozione nell'affrontare la categoria e dove gli assemblaggi non ancora oliati a dovere. Indubbiamente senza limare i meriti e il valore tecnico delle avversarie. In settimana il tecnico nerofucsia avrà modo di ritornare sul match e di capire insieme alle giocatrici i punti sui quali bisogna migliorare. E' la prima partita della stagione, c'è tutto il tempo per una cambio di rotta nell'atteggiamento per correggere le situazioni che contro Costa Volpino sono risultate poco presenti a partire già da sabato prossimo, giorno di esordio dentro le mura amiche del PalaSarselli. E ci vorrà il pubblico delle grandi occasioni a sostegno delle ragazze. P.S. Si ringrazia la società Cbl Costa Volpino per la gentile concessione della fotografia.

Il commento del capitano Cristina Mariottini."E' stata la prima partita e indubbiamente dobbiamo oliare i meccanismi. Loro hanno battuto molto bene e di conseguenza faticando nella ricezione non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco veloce ed essere fluide e incisive in attacco. Adesso lavoreremo in palestra da domani e visto che è la prima partita avremo modo di recuperare già da sabato prossimo al PalaSarselli davanti al nostro meraviglioso pubblico".

Costa Volpino - Prochimica Novarese Virtus Biella 3-0

Parziali: (25-21, 25-14, 25-17)Tabellini:Virtus: Anello I. ne, Anello L. 2, Mariottini, Baratella (L), El Hajiam, Walther, Frascarolo ne, Fragonas 8, Diego 7, Bazzani 6, Zecchini 1, Venco A.C., Mainini ne, Fornara 9. All. Venco

Risultati Girone A

Arredo Frigo Makhymo Al-Esperia Cremona 0-3, Igor Volley Trecate-Capo D'Orso Palau 3-0, Costa Volpino Bg-Prochimica Novarese Virtus Biella 3-0, Florens Re Marcello Pv-Lilliput To 1-3, Tecnoteam Albese-Conad Alsenese Pc 3-1, Volley Parella Torino-Acciaitubi Picco Lecco 1-3. Ha riposato Don Colleoni Bg.