Un mostruoso Alessandro Ferrarotti domina la Utlo17

Poco meno di 17 km di trail percorsi in 1h12'05'' per una media incredibile di circa 13,5 km/h. Alessandro Ferrarotti (Gac Pettinengo) vince la Utlo17 sul lago d'Orta in programma questa mattina con partenza dal comune di Pelle alle 10,30. In questi pochi chilometri, il dislivello positivo è di 680 metri. Alle spalle del biellese troviamo Dakhil Mohamed El Amin distaccato di 7'57''. Il podio lo chiude un altro italiano, Federico Poletti che taglia il traguardo con un ritardo di 10'31''.

Alessandro Ferrarotti. "Sono andato bene considerando il percorso bagnato e scivoloso. Sono contento perchè mi sto allenando bene in vista del Casto. Proverò il 44, stamattina ho testato le gambe e direi che ci siamo".