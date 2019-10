Tollegno: Oltre 200 atleti per la “Lana, Boschi e Lavatoi” FOTOGALLERY

Si è tenuta oggi, domenica 20 ottobre la 8ª edizione della corsa podistica non competitiva “Lana, Boschi e Lavatoi”, organizzata dalle associazioni di Tollegno Agorà, Arca di Noi, Pro Loco, Tollegno Insieme, Gruppo Alpini, Protezione Civile, Spazio 0-100, con il patrocinio del Comune di Tollegno. Nonostante le condizioni meteo decisamente avverse, oltre 200 atleti, suddivisi nelle 4 categorie “in gara” (corsa podistica, corsa con il cane, Baby Race, camminata a passo libero), si sono cimentati lungo il percorso sviluppato tra le vie ed i boschi di Tollegno.

Durante la manifestazione, proseguendo l’iniziativa molto apprezzata durante le edizioni precedenti, è stata replicata la “L.B.L. Camminando nella Storia”, ovvero una passeggiata lungo le vie e le frazioni del paese alla scoperta degli edifici sacri e delle testimonianze artistiche di devozione popolare a Tollegno, come sempre guidata dalla brava e preparatissima Giulia Ghisio.

Nella categoria corsa ha tagliato il traguardo per primo Matteo Biolcati Rinaldi e, tra le donne, Angelica Bernardi. Nella categoria corsa con il cane ha vinto Telma, accompagnata dal fido padrone Alberto Ferrero. Nella nuova categoria Baby Race, destinata a giovanissimi atleti tra i 5 ed i 10 anni, si sono cimentati lungo un apposito percorso di c.a 1 km Mattia Cinguino (di anni 9), Riccardo Andreotti (di anni 6), Alice Giroldi (di anni 8), Riccardo Giroldi (di anni 5), Bruno Pescarolo e Filippo Zanellato (entrambi di anni 6).

Sono stati altresì premiati i giovani atleti under 13 che si sono cimentati, ben figurando, nell’impegnativo percorso di oltre 8 km: Francesco Zanellato, Pietro Giroldi e Alex Rosso. Il tradizionale premio Gatto d’Oro, per il primo tollegnese in gara, è stato vinto, come nell’edizione 2018, da Fabio Monteleone.

Nel consueto clima di festa che contraddistingue la manifestazione, nel dopo gara, durante il ricco rinfresco offerto ai partecipanti dal comitato organizzatore con la collaborazione dei vari sponsor sono stati simbolicamente omaggiati con alcuni prodotti messi a disposizione degli sponsor i primi tre classificati di ogni categoria e sono stati sorteggiati, tra i partecipanti, numerosi premi.

Per la prima volta nella storia della manifestazione, gli organizzatori hanno sviluppato un’edizione ecosostenibile della corsa, riuscendo, anche grazie alla collaborazione prestata da Cordar SpA Biella Servizi, a “risparmiare” un considerevole quantitativo di plastica, sostituendo i bicchieri “usa e getta” con bicchieri riutilizzabili ed eliminando totalmente le bottigliette di plastica (agli alteti è stata somministrata l’ottima acqua dell’acquedotto di Tollegno).

L’ordine di arrivo completo verrà pubblicato sul sito www.lana-boschi-lavatoi.it e sulla pagina facebook della manifestazione.