Scuola Pallavolo Biellese non stecca la prima, 3-0 al Chieri FOTO

Buona la prima per l'Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese: al Palapajetta di Biella i padroni di casa superano 3 a 0 Finsoft Chieri, nella gara d'esordio del campionato regionale pallavolo serie C maschile. Una partita mai messa in discussione, seguita a distanza dal coach Federico Barazzotto, sostituito per l'occasione dal 1° allenatore delle giovanili Marco Calcaterra.

“Gara insidiosa sotto molti punti di vista contro una formazione reduce da un buon campionato e con caratteristiche simili alle nostre – analizza Calcaterra – Ma i nostri ragazzi hanno fin da subito indirizzato la partita arginando i nostri avversari. Sicuramente Chieri ha buoni margini di miglioramento e in primavera si vedrà in campo una squadra diversa”.

Un successo ottenuto nonostante qualche infortunio di troppo: ai box, oltre a Roncati e Silvestrini, anche Carolo, infortunatosi nella fase di riscaldamento, e Bagnasco in panchina per un problema alla spalla. “Non ci voleva – precisa Calcattera – ma i giovani schierati al loro posto hanno disputato una buona gara”. Frison era al palleggio, Guala opposto, bande Gallo e Ricino, centrali Marchiodi e Sartore e libero Vicario.

SPB - Chieri 3-0 (25-16; 25-14; 25-18)

SPB: Roà 0, Rastello 0, Marchiodi 5, Guala 14, Gallo 7, Ricino 13, Perinetti 0, Sartore 2, Frison 5. NE: Bagnasco, Carolo. Libero Vicario.