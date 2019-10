Sandigliano: Anche Aspa..sso per gli animali rinviata causa maltempo

Il maltempo ha bloccato lo svolgimento di diverse manifestazioni programmate per il fine settimana nel Biellese. Così com'è accaduto per la corsa non competitiva Aspa..sso per gli animali, che avrebbe dovuto svolgersi nel pomeriggio di ieri, sabato 19 ottobre. La manifestazione podistica, aperta a tutti, è stata rimandata a domenica 27 ottobre, con partenza alle 10 dal parco giochi di via Roma a Sandigliano. Il ricavato della camminata aiuterà Aspa nelle sue iniziative volte a migliorare le condizioni di vita degli amici a quattro zampe.